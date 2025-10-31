0
0
184
НОВОСТИ

В ДТП с участием трамвая и двух маршруток в Туле погибли четыре человека

10:20 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

4 человека, по последним данным, погибли и 19 пострадали в аварии с участием трамвая, 2 маршруток и, по уточненной информации, 2 легковых машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 19 пострадавших.

«Четыре человека погибли», — сказали в пресс-службе.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 31.10.2025
Зеленский полетит в Москву, как только закончится западная поддержка — финский политик
0
54
11:20 31.10.2025
Киев подтвердил, что нет возможностей выезда из «котлов» для ВСУ, помимо коридоров РФ
0
86
11:05 31.10.2025
Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу
0
116
11:00 31.10.2025
США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ
0
125
10:36 31.10.2025
Встречу Трампа и Путина отменили после послания Москвы с изложением жесткой позиции по Украине - FT
0
194
10:05 31.10.2025
Хегсет предупредил министра обороны Китая о готовности США отстаивать свои интересы в регионе
0
217
10:00 31.10.2025
Минюст США подозревает Black Lives Matter в нецелевом расходовании пожертвований — AP
0
203
09:40 31.10.2025
В Национальном центре «Россия» подвели итоги работы московских налоговиков за 9 месяцев
0
237
09:32 31.10.2025
Свыше 40 человек стали жертвами урагана «Мелисса» — WP
0
232
09:20 31.10.2025
Китай готов освободить от пошлин все товары из стран Африки — Си Цзиньпин
0
258

Возврат к списку