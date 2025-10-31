В ДТП с участием трамвая и двух маршруток в Туле погибли четыре человека

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

4 человека, по последним данным, погибли и 19 пострадали в аварии с участием трамвая, 2 маршруток и, по уточненной информации, 2 легковых машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 19 пострадавших.

«Четыре человека погибли», — сказали в пресс-службе.