Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любые попытки победить Россию военной силой обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».

«История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах, — сказал он. — Но с нами это не прошло и не пройдет, история — тому подтверждения. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов».