Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу
11:05 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любые попытки победить Россию военной силой обречены на провал. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии первого международного фестиваля «Народы России и СНГ».
«История России свидетельствует о том, что недруги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить нас, чтобы затем эксплуатировать и использовать в своих корыстных интересах, — сказал он. — Но с нами это не прошло и не пройдет, история — тому подтверждения. Все попытки победить нас военной силой провалились, потому что за спиной армии стояло братство наших народов».
