Украина запрещает СМИ въезд к «котлам», чтобы скрыть реальное положение дел — МО РФ
12:05 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев закрывает журналистам въезд к «котлам» с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, обманывая мировую общественность и жителей своей страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Запрет на въезд в эти „котлы“ по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», — заявил Конашенков.
