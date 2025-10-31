Украина запрещает СМИ въезд к «котлам», чтобы скрыть реальное положение дел — МО РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев закрывает журналистам въезд к «котлам» с военнослужащими ВСУ, чтобы скрыть реальное положение дел на фронте, обманывая мировую общественность и жителей своей страны. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Запрет на въезд в эти „котлы“ по коридорам, предоставленным Минобороны России, журналистам иностранных и украинских СМИ необходим киевскому режиму для сокрытия реального положения дел на фронте и обмана международной общественности и жителей Украины», — заявил Конашенков.