Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну — Орбан
13:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза и их единомышленники, выступающие в поддержку Украины, на деле поддерживают войну. По мнению главы правительства, это еще больше обостряет ситуацию в Европе, подталкивая ее к широкомасштабному военному конфликту.
«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — сказал Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth, добавив, что руководство ЕС по-прежнему намерено оказывать военную и финансовую помощь Украине за счет бюджетов европейских стран. «Война требует денег. <…> Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги», — отметил премьер.
«Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. <…> Сегодня Европа движется к войне», — предупредил Орбан, сравнив нынешнюю политическую ситуацию на континенте с событиями накануне Первой и Второй мировых войн.
По его словам, единственный положительный момент заключается в том, что США после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирования конфликта на Украине мирным путем. «Сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя мы не советуем им этого делать», — сказал глава правительства.
