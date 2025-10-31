0
0
69
НОВОСТИ

Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну — Орбан

13:00 31.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что лидеры Евросоюза и их единомышленники, выступающие в поддержку Украины, на деле поддерживают войну. По мнению главы правительства, это еще больше обостряет ситуацию в Европе, подталкивая ее к широкомасштабному военному конфликту.

«Тот, кто поддерживает Украину, поддерживает войну», — сказал Орбан в утренней программе радиостанции Kossuth, добавив, что руководство ЕС по-прежнему намерено оказывать военную и финансовую помощь Украине за счет бюджетов европейских стран. «Война требует денег. <…> Когда Брюссель отправляет деньги на Украину, он отправляет наши деньги», — отметил премьер.

«Европейские лидеры не понимают, что играют с огнем. <…> Сегодня Европа движется к войне», — предупредил Орбан, сравнив нынешнюю политическую ситуацию на континенте с событиями накануне Первой и Второй мировых войн.

По его словам, единственный положительный момент заключается в том, что США после избрания президентом Дональда Трампа заняли миротворческую позицию и выступают за урегулирования конфликта на Украине мирным путем. «Сегодня именно европейцы говорят о войне, хотя мы не советуем им этого делать», — сказал глава правительства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 31.10.2025
Взрыв произошел рядом с АЗС на западе ФРГ, есть пострадавшие — Bild
0
0
13:05 31.10.2025
Россия постоянно проходит испытания, в том числе и сегодня — Шойгу
0
57
12:32 31.10.2025
Испанский король станет первым за семь лет европейским монархом, посетившим Китай — FT
0
112
12:20 31.10.2025
США определили объекты для потенциальных авиаударов в Венесуэле — WSJ
0
136
12:05 31.10.2025
Украина запрещает СМИ въезд к «котлам», чтобы скрыть реальное положение дел — МО РФ
0
169
12:00 31.10.2025
Западу не удастся разобщить народы России — Шойгу
0
161
11:32 31.10.2025
Зеленский полетит в Москву, как только закончится западная поддержка — финский политик
0
197
11:20 31.10.2025
Киев подтвердил, что нет возможностей выезда из «котлов» для ВСУ, помимо коридоров РФ
0
214
11:05 31.10.2025
Все попытки победить Россию силой обречены на провал — Шойгу
0
226
11:00 31.10.2025
США намерены развернуть международные силы в Газе в течение нескольких недель — ТВ
0
233

Возврат к списку