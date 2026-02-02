0
Глава политсовета японской партии СЛП считает, что его страна утрачивает свою движущую силу

12:00 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония рискует стать «второсортной страной», если не принять меры. Об этом заявил глава влиятельного политического совета правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Такаюки Кобаяси, выступая с агитационной речью в преддверии досрочных выборов в ключевую нижнюю палату парламента 8 февраля.

«Япония — страна, бедная ресурсами. Ее единственный ресурс — это люди. Передовые технологии, которые были разработаны людьми, были движущей силой страны в прошлом. Но сейчас эта движущая сила утрачивается», — сказал он, выступая в Токио.

«Например, наши соседи, Китай и Южная Корея, уже обогнали нас в некоторых технологических областях, а в некоторых областях мы даже не видим их спину. Именно поэтому, если администрация [премьера Санаэ] Такаити не примет меры, если государство не примет меры, мы можем стать второсортной страной», — добавил Кобаяси.

