Западные разведки не нашли в Иране признаков обогащения урана до оружейного уровня - NYT
09:00 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Западные разведывательные службы не зафиксировали признаков того, что Тегеран ведет работы по обогащению урана до оружейного уровня или предпринимает шаги для создания боеголовки. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с данными разведки.
«Разведывательные агентства Запада не обнаружили признаков того, что ведется обогащение высокого уровня для создания материала, пригодного для изготовления бомбы, или другие действия по производству реальной боеголовки. Обогащенный уран, захороненный на трех объектах, подвергшихся ударам в июне, остается на месте, видимо, нетронутым», — указано в публикации.
