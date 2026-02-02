Активизация действий НАТО в Арктике носит больше концептуальный, чем практический характер - NYT
11:45 31.01.2026 Источник: Интерфакс
В НАТО только начинаются дискуссии о развертывании миссии альянса в Арктике, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
"Активизация действий в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один нынешний и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - информирует NYT.
Кроме того, напоминает издание, Канада, по крайней мере до недавнего времени, не желала уступать больше ответственности за регион НАТО. В ряде стран Европы также звучали сомнения, что Арктика является более приоритетным направлением действий, чем Украина.
