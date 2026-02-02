0
0
1826
НОВОСТИ

Активизация действий НАТО в Арктике носит больше концептуальный, чем практический характер - NYT

11:45 31.01.2026 Источник: Интерфакс

В НАТО только начинаются дискуссии о развертывании миссии альянса в Арктике, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

"Активизация действий в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один нынешний и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - информирует NYT.

"Как и многие прочие европейские инициативы, беспокойная активность в отношении Арктики носит больше концептуальный, чем практический характер. Один нынешний и один бывший служащий НАТО заявили, что дискуссии о предложенной миссии НАТО в Арктике - все еще на очень ранней стадии", - информирует NYT.

Кроме того, напоминает издание, Канада, по крайней мере до недавнего времени, не желала уступать больше ответственности за регион НАТО. В ряде стран Европы также звучали сомнения, что Арктика является более приоритетным направлением действий, чем Украина.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:40 02.02.2026
Финские пограничники пресекли попытку проникновения иностранцев на территорию РФ
0
136
22:00 02.02.2026
Трамп утверждает, что Индия прекратит покупать нефть у РФ, будет приобретать у США
0
186
21:20 02.02.2026
Израиль сомневается в перспективах нормализации отношений с Саудовской Аравией — Bloomberg
0
237
20:40 02.02.2026
Продажи новых автомобилей в РФ в январе упали на 11% — до 91,4 тыс.
0
259
20:00 02.02.2026
ЕС намерен запретить себе покупать у РФ платину и медь — Bloomberg
0
312
19:20 02.02.2026
Полиция Норвегии вновь задержала сына кронпринцессы
0
359
19:08 02.02.2026
Аэропорт Горно-Алтайск запустил новый сайт
0
364
18:40 02.02.2026
Британия отзывает аккредитацию у сотрудника посольства РФ — МИД
0
418
18:00 02.02.2026
ДТП под Красноярском произошло из-за отцепившегося от грузовика модульного дома
0
417
17:32 02.02.2026
Польша не собирается получать доступ к ядерному оружию — глава МИД
0
434

Возврат к списку