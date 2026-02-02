Мурманск и Североморск переживают вторую волну сбоев подачи электроэнергии

11:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городские власти Мурманска и Североморска вновь разворачивают пункты поддержки населения из-за отключения электроснабжения на участке ЛЭП с временными опорами, установленными после аварии 23 января. Об этом сообщили главы городов Иван Лебедев и Владимир Евменьков в своих телеграм-каналах.

«Уважаемые мурманчане! Сегодня мы переживаем вторую волну сбоев в энергоснабжении отдельных районов Мурманска. Как и на прошлой неделе мы разворачиваем пункты поддержки населения, организуем работу полевых кухонь», — написал Лебедев.

Глава Североморска отметил, что для снижения нагрузки на сеть и сохранения работы критически важной инфраструктуры в городе начали отключать уличное освещение и частично жилой фонд. «Все школы и учреждения культуры, где есть электричество, вновь готовы работать как пункты помощи. Здесь можно будет подзарядить мобильные устройства, разогреть еду и набрать кипятка», — написал Евменьков.