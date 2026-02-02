0
Статистики определили округа РФ с наибольшим и наименьшим числом преступлений за 2025 год

09:30 31.01.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ненецкий автономный округ, Чукотка и Ингушетия в прошлом году стали регионами, где зарегистрировано меньше всего преступлений в России. Это следует из материалов статистики, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, за 12 месяцев 2025 года в Ненецком автономном округе (НАО) зарегистрировано 673 (-204) преступления, на Чукотке — 701 (-164), в Ингушетии — 1 999 (+61). Если сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого года, то меньше всего преступлений было на Чукотке — 865. На втором и третьем месте — НАО (877) и Ингушетия (1 938).

Согласно материалам статистики, в прошлом году в топ-5 регионов по наименьшему числу преступлений также вошли Магаданская область — 2 248 (-251) и Еврейская автономная область — 2 452 (-434).

Больше всего преступлений в 2025 году зарегистрировано в Центральном (387 938), Приволжском (345 252) и Северо-Западном федеральных округах (167 042). Эти же округа также были лидерами по числу зарегистрированных преступлений в 2024 году, при этом количество преступлений сократилось почти на 30 тыс., 41 тыс. и 23 тыс. соответственно.

