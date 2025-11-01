Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сильный дождь, снег, гололед и сильный ветер до 35 м/с возможны в ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Смена температурного режима обусловит очень сложные и тревожные с метеорологической точки зрения позиции в Сибири. 1–2 ноября в Алтайском крае ожидаются дождь, ветер до 24 м/с, в Республике Алтай — дождь, мокрый снег, ветер до 23 м/с. При этом в высокогорьях Алтая ветер может развивать свою скорость до 35 м/с, это опаснейший ветер, ураган. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях пройдут дождь, снег, мокрый снег, гололедные явления, ветер до 22-24 м/с», — сказал он.

Вильфанд рассказал, что такие опасные погодные условия связаны с резким похолоданием, которое обрушится на регионы с началом ноября. Температура там понизится сразу на 7-10 градусов.