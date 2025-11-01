Снег и сильный ветер до 35 м/с прогнозируются в Сибири и на Дальнем Востоке
10:30 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильный дождь, снег, гололед и сильный ветер до 35 м/с возможны в ближайшие дни в регионах Сибири и Дальнего Востока. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Смена температурного режима обусловит очень сложные и тревожные с метеорологической точки зрения позиции в Сибири. 1–2 ноября в Алтайском крае ожидаются дождь, ветер до 24 м/с, в Республике Алтай — дождь, мокрый снег, ветер до 23 м/с. При этом в высокогорьях Алтая ветер может развивать свою скорость до 35 м/с, это опаснейший ветер, ураган. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях пройдут дождь, снег, мокрый снег, гололедные явления, ветер до 22-24 м/с», — сказал он.
Вильфанд рассказал, что такие опасные погодные условия связаны с резким похолоданием, которое обрушится на регионы с началом ноября. Температура там понизится сразу на 7-10 градусов.
НОВОСТИ
- 10:35 01.11.2025
- «Оплата улыбкой» доступна на всех станциях метро в Новосибирске
- 10:00 01.11.2025
- Судебные приставы за 9 месяцев взыскали долгов на более 900 млрд рублей
- 09:30 01.11.2025
- Драгоценности из Лувра хотели продать израильской фирме через даркнет — Bild
- 09:00 01.11.2025
- Новый лидер партии Гоминьдан на Тайване обвинила НАТО в конфликте на Украине
- 08:50 01.11.2025
- ВС РФ нанесли удар по Яворовскому полигону на Украине
- 08:40 01.11.2025
- Лидеры экономик АТЭС назвали нынешний этап переломным в регионе
- 08:30 01.11.2025
- Силы ПВО за ночь сбили 98 украинских БПЛА над регионами России
- 22:45 31.10.2025
- Под давлением США Венесуэла обратилась за определенной помощью к России, Китаю и Ирану - WP
- 22:15 31.10.2025
- Тысячи литовских грузовиков застряли в Белоруссии из-за решения Вильнюса и ответа Минска
- 21:01 31.10.2025
- Пентагон готов отправить «Томагавки» на Украину. Решение – за Трампом - CNN
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать