Гражданин КНР сбежал из колонии-поселения в Приморье

13:00 01.11.2025 Источник: Интерфакс

Сбежавшего из колонии-поселения гражданина Китая ищут в Приморском крае, сообщила пресс-служба ГУ ФСИН России по региону в субботу.

Отмечается, что иностранец за незаконное пересечение госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ) был приговорен к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении N 37 в селе Дзержинское Октябрьского района Приморья.

В данном исправительном учреждении осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории колонии без конвоя и покидать территорию с разрешения администрации.

