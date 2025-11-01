Смертность от холеры за 9 месяцев 2025 года превысила показатели за весь 2024 год — ВОЗ
14:00 01.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 518 328 случаев заболевания холерой, включая 6 508 случаев со смертельным исходом, зарегистрировано в мире с 1 января по 28 сентября 2025 года. Как сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов уже превысило показатели за весь 2024 год, когда от холеры умерли 6 028 человек.
«С 1 января по 28 сентября 2025 года в 32 странах 5 регионов ВОЗ было зарегистрировано в общей сложности 518 328 случаев заболевания холерой и 6 508 смертей», — отметила организация в информационном бюллетене. Она констатировала, что число смертей по состоянию на 28 сентября «уже превысило показатели 2024 года», когда умерли 6 028 человек, что в свою очередь было «на 50% больше, чем в 2023 году». Как пояснили в ВОЗ, «конфликты, массовое перемещение населения, стихийные бедствия и изменение климата привели к усилению вспышек холеры, особенно в сельских районах и областях, пострадавших от наводнений, где неразвитая инфраструктура и ограниченный доступ к медпомощи задерживают лечение».
Согласно информационному бюллетеню, в сентябре 2025 года в мире зарегистрировали в общей сложности 45 787 новых случаев холеры и острой водянистой диареи в 21 стране, территории и районе, что на 27% меньше, чем в августе. В сентябре в мире был зафиксирован также 601 случай смерти от холеры, что на 37% меньше, чем в предыдущем месяце. В ВОЗ подчеркнули, что «данные по холере остаются неполными», в том числе из-за задержек в предоставлении сведений, «особенно в странах, сталкивающихся с нестабильной обстановкой и экстремальными погодными явлениями».
За девять месяцев 2025 года в Афганистане было выявлено более 133 тыс. случаев холеры, Йемене — более 81 тыс., Южном Судане — более 77 тыс., Судане — более 69 тыс., Демократической Республике Конго (ДРК) — более 56 тыс., Анголе — более 29 тыс., Пакистане — более 14 тыс. За этот период 1 713 летальных исходов было зарегистрировано в ДРК. В Судане от холеры умерли 1 653 человека, Южном Судане — 1 249, Анголе — 809, Нигерии — 244, Йемене — 225.
