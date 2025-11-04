Территория Бельгии оказалась мала для проведения учебных миссий F-35, закупаемых страной у США
11:50 04.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Cкандал разгорелся в Бельгии из-за поставок американских истребителей F-35, так как они оказались слишком шумными и очень большими для королевства, сообщает портал 20minutes.
По его информации, волну критики вызвало выступление министра обороны Бельгии Тео Франкена, который заявил, что воздушного пространства страны «будет недостаточно для проведения учебных миссий». Он добавил, что не исключает варианта сотрудничества с Францией, Италией и Нидерландами с целью использования их воздушного пространства для проведения учений. Как отмечает портал, после заявления главы Минобороны страны Бельгия «с ее ограниченным воздушным пространством» стала «посмешищем в интернете».
По информации 20minutes, другой проблемой, связанной с F-35, стал исходящий от них шум, который беспокоит жителей королевства, проживающих вблизи авиабаз.
