Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА

09:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей», — сказали в военном ведомстве.

10:05 06.11.2025
Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники, стоящей на вооружении у ВСУ — Марочко
10:00 06.11.2025
Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ
09:32 06.11.2025
К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
09:20 06.11.2025
Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
09:05 06.11.2025
Важно понимать намерения РФ, анализирующей, нужны ли ей ядерные испытания — Песков
22:05 05.11.2025
Путин: В наших руках есть копии документов, где прямо говорится о задаче раскачки России изнутри
21:00 05.11.2025
Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин
20:45 05.11.2025
Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
20:35 05.11.2025
РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
20:25 05.11.2025
Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
