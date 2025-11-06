Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА
09:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей», — сказали в военном ведомстве.
