Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили 75 украинских БПЛА над регионами России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 49 — над территорией Волгоградской области, 7 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 6 — над территорией Воронежской области, 4 — над территорией Ростовской области, 3 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Орловской области, по 1 БПЛА уничтожено над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей», — сказали в военном ведомстве.