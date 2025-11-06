Важно понимать намерения РФ, анализирующей, нужны ли ей ядерные испытания — Песков

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важно четко понимать намерения России, которая не начинает подготовку к ядерным испытаниям прямо сейчас, а разбирается, нужно ли ей это. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас.

«Президент [РФ Владимир] Путин повторил, что Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И мы остаемся верны своим обязательствам. Но принимая во внимание все, что было сказано на входе оперативного совещания Совбеза со стороны участников этого совещания по просьбе президента, президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала такой подготовки», — напомнил Песков. «То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации», — сделал особый акцент представитель Кремля.