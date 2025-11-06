Важно понимать намерения РФ, анализирующей, нужны ли ей ядерные испытания — Песков
09:05 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Важно четко понимать намерения России, которая не начинает подготовку к ядерным испытаниям прямо сейчас, а разбирается, нужно ли ей это. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, разделяют ли в Кремле мнение, что во время Карибского кризиса мир был дальше от ядерной войны, чем сейчас.
«Президент [РФ Владимир] Путин повторил, что Россия сохраняет приверженность всем своим обязательствам по всеобъемлющему запрещению ядерных испытаний. И мы остаемся верны своим обязательствам. Но принимая во внимание все, что было сказано на входе оперативного совещания Совбеза со стороны участников этого совещания по просьбе президента, президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала такой подготовки», — напомнил Песков. «То есть мы не начинаем подготовку прямо сейчас, мы сначала пытаемся разобраться, нужно ли нам начинать такую подготовку с учетом того, что мы слышим из Соединенных Штатов Америки. Очень важно понимать это и четко видеть намерения Российской Федерации», — сделал особый акцент представитель Кремля.
НОВОСТИ
- 10:05 06.11.2025
- Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники, стоящей на вооружении у ВСУ — Марочко
- 10:00 06.11.2025
- Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ
- 09:32 06.11.2025
- К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
- 09:20 06.11.2025
- Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
- 09:00 06.11.2025
- Над регионами России за ночь сбили 75 украинских БПЛА
- 22:05 05.11.2025
- Путин: В наших руках есть копии документов, где прямо говорится о задаче раскачки России изнутри
- 21:00 05.11.2025
- Мониторинг предупреждения рисков межнациональных конфликтов нужно «отлаживать, донастраивать» - Путин
- 20:45 05.11.2025
- Путин поручил экспертам изучить опыт социологических исследований в сфере национальных отношений
- 20:35 05.11.2025
- РФ привержена Договору о всеобщем запрещении ядерных испытаний - Путин
- 20:25 05.11.2025
- Встреча президентов России и США в ближайшее время пока не планируется - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать