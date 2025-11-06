Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
09:20 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские военные добровольно сдались в плен в Красноармейске в ДНР, так как оказались брошены командованием в окружении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие группировки войск „Центр“ захватили военнослужащих 68-й отдельной егерской бригады ВСУ, находившихся в окружение в Красноармейске Донецкой Народной Республики. Украинские боевики сдались российским военным добровольно, потому что оказались брошены своим командованием и не могли больше находиться под обстрелами артиллерии и беспилотных летательных аппаратов. Из-за окружения подвоз провизии и боеприпасов не осуществлялся даже с помощью дронов и боевики голодали по 4-7 дней, питаясь тем, что найдут в подвалах, в которых укрывались. Пока [они] решались сдаться, их побратимы пробовали прорваться и после этой попытки на связь больше не выходили. Пленные рассказали, что в городе с каждым днем становится все больше раненых, но помощь им оказать невозможно, потому что нет медикаментов», — сообщили в военном ведомстве.
