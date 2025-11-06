0
НОВОСТИ

К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд

09:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снег наблюдается на 75-80% территории России на текущий момент, однако в центре европейской части страны снежный покров в течение этой неделе не ляжет. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сейчас уже 75-80% территории страны покрыто снегом. Это весь Дальневосточный, Сибирский, Уральский и восточная часть Северо-Западного федеральных округов», — сказал он.

Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что центр европейской России в течение этой недели останется без снега. Также снежный покров установился в ряде регионов ПФО. «Так что на большей части страны отмечается уже настоящая зима», — резюмировал метеоролог.

