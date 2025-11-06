РФ поставила Армении пшеницу по ж/д маршруту через Азербайджан

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

РФ отправила Армении пшеницу по железнодорожному маршруту транзитом через Азербайджан впервые с 90-х годов, сообщил российский Минтранс.

«Первую партию зерна отправили в Армению через Азербайджан по железной дороге. РЖД организовала отправку более 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению», — говорится в сообщении.

Как отмечает министерство, 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу Грузии с Арменией. Далее товар доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги.