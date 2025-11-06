0
0
161
НОВОСТИ

Минцифры должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты — Володин

10:32 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты, Госдума оперативно внесет соответствующие изменения в законодательство, если они потребуются. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем», — написал Володин в своем канале в MAX.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 06.11.2025
Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва
0
31
11:20 06.11.2025
Финансирование Киева от МВФ зависит от «репарационного кредита» ЕС, признала ЕК
0
73
11:05 06.11.2025
Северный морской путь привлекает Китай безопасностью и экономичностью — эксперт
0
107
11:00 06.11.2025
Прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Трампа — NYP
0
116
10:22 06.11.2025
Волонтеры из Раменок за три года передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи
0
166
10:20 06.11.2025
РФ поставила Армении пшеницу по ж/д маршруту через Азербайджан
0
184
10:05 06.11.2025
Киев подготовил к зиме всего 30% натовской техники, стоящей на вооружении у ВСУ — Марочко
0
205
10:00 06.11.2025
Трамп пока сомневается насчет силовой операции против Венесуэлы — WSJ
0
190
09:32 06.11.2025
К текущему моменту около 80% территории РФ покрыто снегом — Вильфанд
0
231
09:20 06.11.2025
Военные ВСУ, брошенные командованием в окружении в Красноармейске, сдались в плен
0
270

Возврат к списку