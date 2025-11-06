Минцифры должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты — Володин

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты, Госдума оперативно внесет соответствующие изменения в законодательство, если они потребуются. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Депутаты Государственной думы считают, что профильное министерство должно как можно скорее ввести в оборот детские сим-карты. Если для этого потребуется внесение изменений в федеральное законодательство, оперативно это сделаем», — написал Володин в своем канале в MAX.