Волонтеры из Раменок за три года передали в зону СВО более 319 тонн гуманитарной помощи

10:22

Представители волонтерской организации «Под защитой» за время своей работы передали бойцам в зоне СВО более 319 тонн гуманитарных грузов. Команда добровольцев объединяет более 60 человек, помещения для них предоставил храм преподобного Андрея Рублева в районе Раменки. 5 ноября волонтеры передали военнослужащим очередную партию груза, в котором содержатся маскировочные сети, волокуши, лекарства для госпиталей, перевязочные материалы, постельное белье, окопные свечи и другие нужные на фронте вещи.

Участники волонтерской организации «Под защитой» уже три года сами производят несколько видов маскировочных сетей, перевязочные пакеты, делают салфетки с пропиткой из хлоргексидина и окопные свечи, мобилизационные шины и волокуши для раненых, шьют нашлемники, маскировочные накидки и подушки. Кроме того, волонтеры «Под защитой» приходят в госпитали, чтобы помочь раненым, а также собирают необходимые бойцам вещи.

Присоединиться к команде волонтеров можно в храме Андрея Рублева в Раменках в часы его работы – с 7:00 до 20:00. От горожан волонтеры принимают посылки с нужными на фронте вещами - термобельем, антисептиками и перевязочными материалами, лекарственными препаратами, а также энергетическими батончиками. Сейчас идет подготовка новогодних подарков для военнослужащих.