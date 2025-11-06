0
НОВОСТИ

Прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Трампа — NYP

11:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная прокуратура США предлагала освободить американского финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних, если он согласится свидетельствовать против президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщила газета New York Post (NYP), ссылаясь на сокамерника бизнесмена по исправительному центру в Нью-Йорке, экс-полицейского Николаса Тартальоне.

«Прокуроры сказали Эпштейну, что если он заявит, что президент Трамп был замешан в его преступлениях, он сможет выйти на свободу», — написал Тартальоне в июле в своем прошении о помиловании, которое оказалось в распоряжении NYP. В документе не уточняется, о каких преступлениях шла речь. Сам Эпштейн утверждал, что Трамп к ним не причастен, отметил автор прошения.

