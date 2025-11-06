Северный морской путь привлекает Китай безопасностью и экономичностью — эксперт

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Северный морской путь обладает огромной привлекательностью для Китая из-за своей безопасности и экономичности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил декан Института финансовых исследований «Чунъян» при Народном университете Китая Ван Вэнь на полях Международного экономического форума «Хунцяо».

«Привлекательность этого маршрута весьма значительна. Для Китая этот маршрут значительно смягчит дилемму Малаккского пролива и ограничения на грузоперевозки между КНР и другими странами Центральной Азии и Евразии через железнодорожный экспресс „Китай — Европа“, — сказал Ван Вэнь.

Во-первых, этот судоходный маршрут значительно сокращает время пути через мыс Доброй Надежды или Суэцкий канал, что делает его очень экономичным, отметил эксперт. Во-вторых, в рамках освоения маршрута ведется активное строительство инфраструктуры, и здесь у Китая и России есть большие возможности для сотрудничества, добавил Ван Вэнь. «Китай может улучшить уровень инфраструктуры портов вдоль арктического маршрута и увеличить грузооборот российских портов», — сказал Ван Вэнь.

Северный морской путь привлекателен для КНР по соображениям безопасности, указал он. «Блокировка Малаккского пролива в будущем может нанести катастрофический удар по торговле Китая, — отметил эксперт. — Таким образом, арктический судоходный маршрут может стать альтернативным маршрутом». С точки зрения экономики, производственных мощностей и безопасности Северный морской путь чрезвычайно важен для Китая и России, резюмировал профессор.