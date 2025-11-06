Финансирование Киева от МВФ зависит от «репарационного кредита» ЕС, признала ЕК
11:20 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия признала, что продолжение финансирования Киева со стороны МВФ теперь зависит от выделения Евросоюзом «репарационного кредита», под который ЕК хочет экспроприировать активы России, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса.
«Евросоюз должен предоставить значительные финансовые обязательства Украине, чтобы разблокировать свежее финансирование Международного валютного фонда», — цитирует агентство Домбровскиса. Он также заявил, что экспроприация «блокированных российских суверенных активов остается предпочтительным решением Брюсселя для финансирования „репарационного кредита“.
