Около 400 тыс. поляков пройдут военную подготовку в 2026 году — замглавы Минобороны

12:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 400 тыс. поляков пройдут различные виды военной подготовки в 2026 году. Об этом заявил замглавы польского Минобороны Цезарий Томчик.

«В 2026 году мы обучим в общей сложности около 400 тысяч человек — индивидуально, в группах, в рамках программы „Образование с армией“, в рамках подготовки резервистов и добровольной базовой военной службы», — рассказал Томчик на презентации программы всеобщей военной подготовки. Трансляцию мероприятия вел телеканал TVP Info.

