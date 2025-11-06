0
НОВОСТИ

Запад готовится возложить на РФ ответственность за возможную аварию на ЗАЭС — СВР

12:05 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро СВР РФ.

«Запад готовится возложить на Россию ответственность за возможную аварию на Запорожской АЭС. Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающим в СВР данным, европейские натовцы призывают киевский режим изыскать возможности срочно изменить негативный для западников ход украинского конфликта и его восприятие общественностью на Западе. В качестве наиболее эффективного способа достижения такой цели предлагается осуществить крупную диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — говорится в сообщении.

