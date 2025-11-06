0
В Сингапуре будут пороть розгами за мошенничество в интернете — WP

12:20 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Сингапура для борьбы с резким ростом мошенничества в интернете решили прибегнуть к телесным наказаниям, сообщает газета The Washington Post (WP).

По данным издания, сингапурский парламент внес поправки в уголовное законодательство города-государства, введя порку розгами в качестве наказания для злоумышленников в киберпространстве. Только в первой половине года зарегистрированы десятки тысяч случаев подобного мошенничества, ущерб составил $385 млн.

Виновные в мошенничестве в интернете будут наказаны «как минимум шестью ударами розгами», заявил представитель администрации. Наказание может быть, по свидетельству сингапурских СМИ, увеличено до 24 ударов.

Для наказания после обязательного медосмотра обычно используются гибкие прутья длиной от 60 до 120 см и толщиной от 4 до 13 мм, изготавливаемые из ротанга или бамбука. К девочкам, женщинам и мужчинам старше 50 лет такое наказание применяться не будет.

