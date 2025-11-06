ВС РФ отразили три атаки ВСУ с целью прорвать окружение в Харьковской области

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ с целью деблокирования окруженных украинских формирований в Харьковской области. Также была сорвана попытка вырваться из окружения, сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Отражены три атаки подразделений 144-й механизированной, 92-й штурмовой бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии из районов населенных пунктов Нечволодовка и Благодатовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных украинских формирований. Сорвана попытка группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении. В районе населенного пункта Петровка Харьковской области пресечен прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через реку Оскол для ее восстановления», — сообщили в военном ведомстве.