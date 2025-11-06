У Красноармейска и Димитрова за сутки уничтожены более 220 военных ВСУ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в течение суток уничтожили в районе Красноармейска и Димитрова более 220 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства», — сказали там.