0
0
20
НОВОСТИ

У Красноармейска и Димитрова за сутки уничтожены более 220 военных ВСУ

13:00 06.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ в течение суток уничтожили в районе Красноармейска и Димитрова более 220 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение суток в районе населенных пунктов Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 220 украинских военнослужащих, пикап и бронетранспортер Viking шведского производства», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 06.11.2025
Британцы подсчитали, что авария на ЗАЭС заразит радиацией граждан ЕС вблизи Украины — СВР
0
39
12:40 06.11.2025
Представлена программа международной конференции AI Journey 2025
0
91
12:32 06.11.2025
ВС РФ отразили три атаки ВСУ с целью прорвать окружение в Харьковской области
0
108
12:20 06.11.2025
В Сингапуре будут пороть розгами за мошенничество в интернете — WP
0
144
12:05 06.11.2025
Запад готовится возложить на РФ ответственность за возможную аварию на ЗАЭС — СВР
0
223
12:00 06.11.2025
Около 400 тыс. поляков пройдут военную подготовку в 2026 году — замглавы Минобороны
0
145
11:32 06.11.2025
Украинское командование перебросило в Красноармейск элитные части резерва
0
201
11:20 06.11.2025
Финансирование Киева от МВФ зависит от «репарационного кредита» ЕС, признала ЕК
0
201
11:05 06.11.2025
Северный морской путь привлекает Китай безопасностью и экономичностью — эксперт
0
228
11:00 06.11.2025
Прокуратура предлагала Эпштейну свободу в обмен на показания против Трампа — NYP
0
237

Возврат к списку