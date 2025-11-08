Путин поздравил с 65-летием народного артиста России Олега Меньшикова

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием художественного руководителя и директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова.

«Человек щедрого, самобытного дарования, Вы вписали яркие страницы в историю отечественного театра и кинематографа, своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, Путин отметил плодотворную деятельность Меньшикова на посту художественного руководителя Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой.

Глава государства также пожелал юбиляру здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.

Олег Меньшиков родился 8 ноября 1960 года в подмосковном Серпухове. Народный артист РФ (2003), награжден орденом Почета (2010). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства 1995, 1997 и 1999 гг. Снимался в фильмах «Покровские ворота», «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник» и других. За актерскую работу в «Кавказском пленнике» был удостоен приза фестиваля «Кинотавр» в номинации «Лучшая мужская роль» (1996) и кинопремии «Ника» в аналогичной категории (1997). Обладатель почетной награды «За вклад в мировое искусство» Международного кинофестиваля в Локарно (Швейцария, 2004).

Среди последних киноролей Меньшикова — хоккейный тренер Анатолий Тарасов в спортивном фильме Николая Лебедева «Легенда № 17» (2013), полковник, затем генерал-лейтенант Валентин Лебедев в фантастических драмах Федора Бондарчука «Притяжение» (2017) и «Вторжение» (2019), следователь Яков Гуро в фильмах Егора Баранова «Гоголь. Начало» (2017) и «Гоголь. Страшная месть» (2018), судья Михаил Романов в сериале Константина Статского «Ваша честь» (2021). Член Союза кинематографистов РФ.