Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия

13:56 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия в связи с проведением подобных испытаний в других странах. «Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — подчеркнул Песков.

