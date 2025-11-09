Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия
13:56 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия в связи с проведением подобных испытаний в других странах. «Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — подчеркнул Песков.
НОВОСТИ
- 14:20 09.11.2025
- Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
- 09:30 09.11.2025
- Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
- 09:15 09.11.2025
- Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
- 09:00 09.11.2025
- В Испанию прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США для поддержки «надежного сдерживающего потенциала»
- 21:00 08.11.2025
- Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам РФ и Китая
- 20:30 08.11.2025
- ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский
- 20:00 08.11.2025
- Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
- 19:30 08.11.2025
- Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
- 19:00 08.11.2025
- В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту
- 18:30 08.11.2025
- Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать