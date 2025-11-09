Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
14:20 09.11.2025 Источник: Интерфакс
Военнослужащие 16-й механизированной "Бурштыновой" дивизии Польши, дислоцированной близ Калининградской области РФ, проводят занятия с боевыми стрельбами танков K2 Black Panther, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.
"Танки K2 Black Panther на полигоне - современная мощь в действии. Каждый выстрел, каждый маневр - доказательство того, что "Бурштыновая" дивизия идет в ногу со временем", - говорится в сообщении.
Танки поступают в Польшу в рамках рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem. Оно предполагает поставку в общей сложности 1000 танков K2, включая его полонизированную версию K2PL вместе с сопутствующими транспортными средствами
