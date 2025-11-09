0
0
0
НОВОСТИ

Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ

14:20 09.11.2025 Источник: Интерфакс

Военнослужащие 16-й механизированной "Бурштыновой" дивизии Польши, дислоцированной близ Калининградской области РФ, проводят занятия с боевыми стрельбами танков K2 Black Panther, сообщила пресс-служба Минобороны Польши.

"Танки K2 Black Panther на полигоне - современная мощь в действии. Каждый выстрел, каждый маневр - доказательство того, что "Бурштыновая" дивизия идет в ногу со временем", - говорится в сообщении.

Танки поступают в Польшу в рамках рамочного соглашения, заключенного с Hyundai Rotem. Оно предполагает поставку в общей сложности 1000 танков K2, включая его полонизированную версию K2PL вместе с сопутствующими транспортными средствами

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:56 09.11.2025
Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия
0
108
09:30 09.11.2025
Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
0
427
09:15 09.11.2025
Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
0
512
09:00 09.11.2025
В Испанию прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США для поддержки «надежного сдерживающего потенциала»
0
482
21:00 08.11.2025
Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам РФ и Китая
0
1195
20:30 08.11.2025
ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский
0
1237
20:00 08.11.2025
Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
0
1008
19:30 08.11.2025
Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
0
1097
19:00 08.11.2025
В Париже задержаны 3 женщины за подготовку к теракту
0
1032
18:30 08.11.2025
Все государственные ТЭС Украины остановлены, генерация отсутствует — «Центрэнерго»
0
1303

Возврат к списку