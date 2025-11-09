0
0
129
НОВОСТИ

Евродепутат Фабио Де Мази считает Каллас «дипломатической катастрофой»…

16:30 09.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат Европарламента Фабио Де Мази («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», BSW) направил запрос главе дипслужбы ЕС Кае Каллас насчет ее заявлений начала сентября, в которых она поставила под сомнение вклад России и Китая в победу над нацистами и императорской Японией. Как пишет газета Berliner Zeitung, немецкий политик, помимо прочего, поинтересовался, как следует понимать ее высказывания.

В распоряжении издания есть ответ Каллас евродепутату.

Она отметила «мужество жителей Китая» в защите их родины и вклад страны в завершение войны и полностью опустила вклад СССР в победу над нацизмом. Как пишет газета, она «ни словом не упомянула» Сталинградскую битву, освобождение Европы Красной армией или более чем 27 млн погибших советских граждан. Вместо этого глава европейской дипслужбы обвинила Россию в манипуляциях историей и провела параллели с украинским конфликтом.

В связи с этим Де Мази заявил Berliner Zeitung, что ответ Каллас демонстрирует «поразительный взгляд на историю». «Каллас в своем ответе не в состоянии упомянуть о гибели 27 млн советских граждан, среди которых было много украинцев», — заметил он. По его мнению, она является «дипломатической катастрофой» и наносит вред интересам Европы, а также проводит «камикадзе-дипломатию».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:10 09.11.2025
Шатдаун в США мог повлиять на задержу поставок оружия в Европу - СМИ
0
96
14:20 09.11.2025
Польская армия проводит стрельбы с новыми южнокорейскими танками на полигоне вблизи границы с РФ
0
349
13:56 09.11.2025
Песков: Ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия
0
330
09:30 09.11.2025
Венгрия собирается закупить у США современные вооружения, включая комплексы HIMARS
0
588
09:15 09.11.2025
Министр обороны Бельгии заявил, что он не «безумец, которого следовало бы «запереть»
0
729
09:00 09.11.2025
В Испанию прибыли стратегические бомбардировщики ВВС США для поддержки «надежного сдерживающего потенциала»
0
660
21:00 08.11.2025
Фицо приветствовал данную Трампом оценку лидерам РФ и Китая
0
1317
20:30 08.11.2025
ВСУ лишились последней возможности выйти из Красноармейска — Кимаковский
0
1360
20:00 08.11.2025
Каждый четвертый немец хотел бы возвращения Меркель на пост канцлера — опрос
0
1131
19:30 08.11.2025
Шеф Пентагона сравнил текущую ситуацию в мире с 1939 годом, когда началась Вторая мировая
0
1203

Возврат к списку