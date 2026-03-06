0
НОВОСТИ

США и Венесуэла восстанавливают дипломатические отношения — Госдеп

09:32 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Венесуэла условились восстановить двусторонние дипломатические и консульские отношения. Об этом объявил Госдепартамент США.

«Соединенные Штаты и промежуточные власти Венесуэлы договорились восстановить дипломатические и консульские отношения», — говорится в письменном заявлении, которое распространила в четверг пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

