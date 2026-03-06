Финляндия, разместив у себя ЯО, станет угрозой РФ и получит ответ — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размещение ядерного оружия на территории Финляндии — это действие, угрожающее России, и оно не сможет остаться без ответа. Это подчеркнул на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления финского Минобороны о намерении снять ограничения на размещение таких вооружений НАТО на территории страны.

«Дело в том, что, размещая на своей территории ядерное оружие, Финляндия начинает угрожать нам, — пояснил Песков. — И если Финляндия угрожает нам, мы принимаем соответствующие меры».