Как женщины страхуют бизнес: в СберСтраховании назвали самые популярные сферы
13:10 06.03.2026
Российские предпринимательницы чаще всего страхуют бизнес в сферах с повышенной уязвимостью к внешним факторам. Это розничная торговля (46%), кафе и рестораны (11%), фермерские хозяйства (7%), показал анализ статистики СберСтрахования.
Мужчины также чаще всего оформляют страховые полисы для защиты своего дела в сфере торговли (26%). На втором и третьем местах — фермерство (20%) и перевозки пассажиров и грузов (7%).
По данным компании за 2025 год, из более чем 16 тыс. договоров малого бизнеса, заключённых в рамках комплексного продукта для компаний этого сегмента «Защита 360°», 39% заключили индивидуальные предприниматели, треть из которых — женщины. Полис покрывает происшествия с имуществом, финансами и сотрудниками, а также ситуации, в которых возникает ответственность перед третьими лицами.
Основной объём договоров с предпринимательницами приходится на регионы с развитой инфраструктурой. В пятёрку лидеров входят Москва и область (9%), Краснодарский край (5%), Иркутская (4,3%), Воронежская (2,6%) и Ростовская (2,5%) области.
