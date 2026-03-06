Хабенский назначен и. о. ректора Школы-студии МХАТ
13:00 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство культуры России назначило народного артиста РФ Константина Хабенского исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Любимова.
«Исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен Константин Хабенский», — написала она в своем канале в Max.
