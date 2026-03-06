0
Оппозиция в Венгрии предложила ЕС разорвать связи с Зеленским, пока он не извинится

14:12 06.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерская политическая оппозиция вслед за правительством страны осудила угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Виктора Орбана.

«Ни один лидер иностранного государства не может угрожать гражданину Венгрии», — заявил евродепутат Петер Мадьяр, возглавляющий ведущую оппозиционную партию «Тиса». Он предложил руководству Евросоюза «разорвать все связи с Украиной» пока «Зеленский не разъяснит свои слова и не извинится перед Венгрией за свое заявление».

Правоконсервативная партия «Йоббик» (движение «За лучшую Венгрию») также считает недопустимыми высказывания Зеленского. «Йоббик» ожидает, что глава украинского государства откажется от своих слов и извинится за угрозы военной агрессии против страны, которая с начала войны предоставила убежище и протянула руку помощи многим беженцам с Украины», — говорится в заявлении партии.

