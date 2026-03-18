За ночь над регионами РФ ликвидированы 85 украинских БПЛА
09:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 85 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 42 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 13 БПЛА — над акваторией Черного моря, 6 БПЛА — над акваторией Азовского моря, 5 БПЛА — над территорией Брянской области, 5 БПЛА — над территорией Республики Крым, 4 БПЛА — над территорией Республики Адыгея, 3 БПЛА — над территорией Ленинградской области, 2 БПЛА — над территорией Воронежской области, 2 БПЛА — над территорией Астраханской области, 1 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Смоленской области, 1 БПЛА — над территорией Ставропольского края», — говорится в сообщении.
