Любой внешний агрессор столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением — президент

10:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Любой внешний агрессор в условиях наихудшего сценария для Кубы столкнется с непреодолимым сопротивлением. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.

«США почти ежедневно публично угрожают Кубе насильственным свержением ее конституционного строя. Они намерены и объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, ее собственность и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе», — написал он на своей странице в соцсети X. «Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, развязанную в качестве коллективного наказания против всего народа», — отметил Диас-Канель.

«Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением», — подчеркнул он.

