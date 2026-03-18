Любой внешний агрессор столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением — президент
10:00 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Любой внешний агрессор в условиях наихудшего сценария для Кубы столкнется с непреодолимым сопротивлением. Об этом заявил президент карибской республики Мигель Диас-Канель.
«США почти ежедневно публично угрожают Кубе насильственным свержением ее конституционного строя. Они намерены и объявляют о планах захватить страну, ее ресурсы, ее собственность и даже саму экономику, которую они стремятся задушить и подчинить себе», — написал он на своей странице в соцсети X. «Только так можно объяснить ожесточенную экономическую войну, развязанную в качестве коллективного наказания против всего народа», — отметил Диас-Канель.
«Перед лицом наихудшего сценария у Кубы есть одна уверенность: любой внешний агрессор столкнется с непреодолимым сопротивлением», — подчеркнул он.
