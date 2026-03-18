США и Япония решают вопрос о создании совместных резервов нефти — СМИ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США и Японии обсуждают вопрос о создании совместных резервов нефти на японской территории, которые будут пополняться благодаря поставкам из американских месторождений. О такой договоренности может быть объявлено во время встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 19 марта, сообщает газета «Иомиури».

Проект, по этим данным, будет финансироваться из инвестиций в размере 550 млрд долларов, которые Токио ранее пообещал осуществить в Соединенных Штатах. Размер японских капиталовложений в создание совместных резервов нефти планируется согласовать в ходе дальнейших консультаций.

Совместные резервы, согласно информации «Иомиури», могут быть сформированы за счет импорта нефти с месторождений на Аляске. Таким образом Токио рассчитывает диверсифицировать поставки на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Сейчас Япония получает оттуда более 90% потребляемой нефти, из США — только 1,9%.

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с нарушением поставок из-за ударов США и Израиля по Ирану. В общей сложности на торги будут выставлены объемы нефти, покрывающие потребности страны в течение 45 дней. Этот объем будет продан оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Японские запасы в целом отвечают потребностям страны на протяжении примерно восьми месяцев.