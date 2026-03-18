НОВОСТИ

США и Япония решают вопрос о создании совместных резервов нефти — СМИ

10:32 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США и Японии обсуждают вопрос о создании совместных резервов нефти на японской территории, которые будут пополняться благодаря поставкам из американских месторождений. О такой договоренности может быть объявлено во время встречи премьер-министра Японии Санаэ Такаити и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 19 марта, сообщает газета «Иомиури».

Проект, по этим данным, будет финансироваться из инвестиций в размере 550 млрд долларов, которые Токио ранее пообещал осуществить в Соединенных Штатах. Размер японских капиталовложений в создание совместных резервов нефти планируется согласовать в ходе дальнейших консультаций.

Совместные резервы, согласно информации «Иомиури», могут быть сформированы за счет импорта нефти с месторождений на Аляске. Таким образом Токио рассчитывает диверсифицировать поставки на фоне продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке. Сейчас Япония получает оттуда более 90% потребляемой нефти, из США — только 1,9%.

Япония 16 марта начала вывод части национальных стратегических запасов нефти на рынок в связи с нарушением поставок из-за ударов США и Израиля по Ирану. В общей сложности на торги будут выставлены объемы нефти, покрывающие потребности страны в течение 45 дней. Этот объем будет продан оптовым компаниям по относительно низким ценам, соответствующим уровню до начала ударов США и Израиля по Ирану. Японские запасы в целом отвечают потребностям страны на протяжении примерно восьми месяцев.

10:20 18.03.2026
Одна россиянка погибла и еще 11 граждан РФ пострадали в ДТП на Пхукете — СМИ
0
57
10:09 18.03.2026
Собянин: Открыт первый в РФ испытательный центр роботов и беспилотных систем
0
84
10:05 18.03.2026
Взрывы слышны в Дохе — Reuters
0
92
10:00 18.03.2026
Любой внешний агрессор столкнется на Кубе с непреодолимым сопротивлением — президент
0
110
09:32 18.03.2026
Человек погиб в результате атаки БПЛА на Краснодар
0
142
09:20 18.03.2026
Макрон может вскоре лишиться поста президента Франции — Трамп
0
192
09:05 18.03.2026
Власти Ирана подтвердили смерть Лариджани
0
198
09:00 18.03.2026
За ночь над регионами РФ ликвидированы 85 украинских БПЛА
0
192
22:40 17.03.2026
Бывший военный США рассказал, что НЛО в 1967 г. отключили ядерное оружие на авиабазе — NYP
0
753
22:04 17.03.2026
Патриарх Грузии Илия Второй умер на 94-м году жизни
0
674

