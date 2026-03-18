Почти половина учителей в российских школах не ощутила снижения нагрузки — СМИ

Около 40% учителей в российских школах не ощутили снижения бюрократической нагрузки после принятия в 2022 году закона, ограничивающего перечень обязательной отчетности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты опроса Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Как пишет издание, 40% опрошенных не заметили снижения бюрократической нагрузки, а 7% опрошенных учителей отметили, что число заполняемых документов с 2022 года даже увеличилось. При этом в 2025 году глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что объем бюрократической работы для педагогов, сократился в 25 раз. Но на практике, по словам некоторых учителей-участников опроса, нагрузка не исчезла, а видоизменилась. Кроме того, большая часть отчетности перешла в электронный формат с новыми требованиями.

В СПЧ с проблемой ознакомлены, и для ее решения была сформирована специальная рабочая группа с участием экспертов на базе Росатома. Как заявил глава совета Валерий Фадеев, в пилотных школах им удалось уменьшить бюрократическую нагрузку почти в два раза, однако такой опыт пока не стал массовым. «Эти 40% должны в итоге превратиться хотя бы в 4%», — отметил он, раскритиковав практику фотоотчетов и назвав ее избыточной.