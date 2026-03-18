Иран намерен пересмотреть правила прохода судов по Ормузскому проливу после войны — МИД
12:05 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран намерен после окончания войны с США и Израилем разработать новые правила прохода судов по Ормузскому проливу. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи.
«На мой взгляд, после окончания войны необходимо выработать новые механизмы регулирования для Ормузского пролива и порядка прохождения через него судов, чтобы обеспечить безопасное судоходство в этой акватории на постоянной основе — на основе четких правил, с учетом интересов Ирана и всего региона», — указал он в интервью телеканалу Al Jazeera. По словам Арагчи, гарантами безопасности в проливе должны выступить страны, расположенные по обе стороны от него — Иран, Оман и ОАЭ.
