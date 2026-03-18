Украина — второстепенная проблема, ослабляющая ЕС — Орбан
15:12 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина ослабляет Европейский союз. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в интервью телеканалу GB News.
«Украина не решение, Украина — проблема. Она делает нас слабее. Если мы хотим быть сильнее, мы должны фокусироваться на себе, а не на Украине», — сказал Орбан. «Украина для нас — второстепенная вещь. Основная наша задача — обеспечить такую систему безопасности для Европы, которая будет достаточно хороша для нас», — добавил венгерский премьер-министр.
Он обратил внимание на то, что основной целью Европы должно стать создание «безопасности, мира и долгосрочной стабильности», а не нанесение поражения России.
НОВОСТИ
- 16:32 18.03.2026
- Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
- 16:12 18.03.2026
- Украине предстоит столкнуться с дефицитом ракет для ЗРК Patriot — Зеленский
- 16:00 18.03.2026
- Кремль согласен, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не де Голль
- 15:32 18.03.2026
- Фицо заявил, что нет никаких признаков повреждения нефтепровода «Дружба»
- 15:00 18.03.2026
- Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
- 14:32 18.03.2026
- ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
- 14:12 18.03.2026
- Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.
- 14:00 18.03.2026
- Песков согласен с Трампом, что политики ЕС измельчали
- 13:32 18.03.2026
- Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
- 13:12 18.03.2026
- Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать