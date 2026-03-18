Украина — второстепенная проблема, ослабляющая ЕС — Орбан

Украина ослабляет Европейский союз. Такое мнение премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в интервью телеканалу GB News.

«Украина не решение, Украина — проблема. Она делает нас слабее. Если мы хотим быть сильнее, мы должны фокусироваться на себе, а не на Украине», — сказал Орбан. «Украина для нас — второстепенная вещь. Основная наша задача — обеспечить такую систему безопасности для Европы, которая будет достаточно хороша для нас», — добавил венгерский премьер-министр.

Он обратил внимание на то, что основной целью Европы должно стать создание «безопасности, мира и долгосрочной стабильности», а не нанесение поражения России.