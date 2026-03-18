15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спутниковые снимки подтверждают отсутствие каких-либо повреждений трубопроводной системы «Дружба», вопреки утверждениям Киева. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо перед заседанием Евросовета.

По словам премьера, украинские власти лгут, говоря о том, что объект нефтепровода в городе Броды Львовской области был поврежден. «Мы сотрудничаем со службами за рубежом. Спутниковые снимки указывают, что сгорел лишь один единственный резервуар нефти. Абсолютно отсутствуют любые признаки ущерба для трубопроводной системы. Там нет следов бомбежки», — цитирует Фицо информационное агентство TASR.