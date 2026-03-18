Украине предстоит столкнуться с дефицитом ракет для ЗРК Patriot — Зеленский

16:12 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина столкнется с дефицитом ракет для зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, заявил Владимир Зеленский.

В интервью вещательной корпорации ВВС, отвечая на вопрос журналиста, он отметил, что у Киева «определенно будет дефицит ракет Patriot, что станет проблемой». По словам Зеленского, теперь вопрос в том, «когда будут исчерпаны все запасы на Ближнем Востоке».

Ранее о проблеме нехватки данных ракет предупреждал украинский военный эксперт Иван Киричевский, назвав причиной конфликт вокруг Ирана.

По подсчетам агентства РБК-Украина, мировое производство ракет PAC-3 MSE составляет примерно 650 единиц в год. В то же время за несколько недель конфликта на Ближнем Востоке могло быть использовано более 1 000 таких ракет. Украина за зиму могла применить около 117 PAC-3, подсчитали в агентстве.

Как отмечают аналитики агентства, сейчас Patriot — это единственный тип ЗРК на вооружении украинской армии, способный сбивать баллистические ракеты, официальных данных по сбитию таких ракет франко-итальянскими системами SAMP/T нет.

16:32 18.03.2026
Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
0
34
16:00 18.03.2026
Кремль согласен, что Стармер — не Черчилль, а Макрон — не де Голль
0
94
15:32 18.03.2026
Фицо заявил, что нет никаких признаков повреждения нефтепровода «Дружба»
0
155
15:12 18.03.2026
Украина — второстепенная проблема, ослабляющая ЕС — Орбан
0
194
15:00 18.03.2026
Во всех регионах Украины внепланово ввели графики отключения электричества
0
200
14:32 18.03.2026
ГД ужесточает требования к трудовым мигрантам для работы в России
0
235
14:12 18.03.2026
Вылов омуля для воспроизводства возобновят на севере Байкала впервые с 2017 г.
0
247
14:00 18.03.2026
Песков согласен с Трампом, что политики ЕС измельчали
0
270
13:32 18.03.2026
Более 850 тыс. нелегальных мигрантов включены в реестр контролируемых лиц в РФ
0
294
13:12 18.03.2026
Кремль решительно осуждает убийства представителей руководства Ирана — Песков
0
304

