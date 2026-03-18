Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспрецедентная кампания развернута против флота, перевозящего грузы из российских портов. На это указал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».

«Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы», — указал он.