Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ
17:12 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспрецедентная кампания развернута против флота, перевозящего грузы из российских портов. На это указал помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью газете «Коммерсант».
«Против флота, перевозящего грузы из российских портов, действительно развернута беспрецедентная кампания, в которую включаются, казалось бы, третьестепенные морские державы», — указал он.
