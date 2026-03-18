0
0
77
НОВОСТИ

Трафик судов через Ормузский пролив снизился с 84 до 10 кораблей в сутки

20:15 18.03.2026 Источник: Интерфакс

Трафик судов через Ормузский пролив кратно снизился с начала конфликта на Ближнем Востоке: если с 1 января по 27 февраля по нему в сутки проходило в среднем 84 судна, то после - всего лишь 10, свидетельствует интерактивная карта Международного энергетического агентства (МЭА).

Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тыс. тонн соответственно. БОльшую часть грузов по-прежнему составляют энергоносители - около 70%. Сухие грузы занимают в общей структуре почти 16%, контейнеры - 13%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 18.03.2026
Ограничения на продажу и вывоз дизтоплива вводятся в Словакии
19:47 18.03.2026
В Туркменистане организовали круглосуточный транзитный коридор для иностранных граждан, прибывающих из Ирана
19:00 18.03.2026
Вице-президент США собирается с визитом в Венгрию - СМИ
18:54 18.03.2026
Собянин: Начинается проходка тоннеля между «Кленовым бульваром» и «Курьяновом»
18:30 18.03.2026
Цена на нефть приближается к 110 долларам за баррель
17:40 18.03.2026
Орбан считает, что на смену либеральному миропорядку приходит локальный патриотизм
17:37 18.03.2026
Сбер и МФТИ открывают кафедру для тех, кто хочет создавать искусственный интеллект будущего
17:12 18.03.2026
Патрушев назвал беспрецедентной кампанию против флота, перевозящего грузы из РФ
17:00 18.03.2026
Россия серьезно недокапитализирована на сегодняшний день — Хуснуллин
16:32 18.03.2026
Польша инвестирует более $270 млрд в энергетику — Туск
Возврат к списку