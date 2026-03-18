Трафик судов через Ормузский пролив снизился с 84 до 10 кораблей в сутки

20:15 Источник: Интерфакс

Трафик судов через Ормузский пролив кратно снизился с начала конфликта на Ближнем Востоке: если с 1 января по 27 февраля по нему в сутки проходило в среднем 84 судна, то после - всего лишь 10, свидетельствует интерактивная карта Международного энергетического агентства (МЭА).

Суточный грузопоток снизился в среднем с 3,4 млн тонн до 342 тыс. тонн соответственно. БОльшую часть грузов по-прежнему составляют энергоносители - около 70%. Сухие грузы занимают в общей структуре почти 16%, контейнеры - 13%.