Ограничения на продажу и вывоз дизтоплива вводятся в Словакии
20:40 18.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Словакии постановило ввести в республике ограничения на продажу и вывоз за границу автомобильного дизельного топлива. Об этом сообщило информационное агентство TASR.
По его данным, ограничения вступают в силу в четверг и будут действовать в течение 30 дней. Меры были приняты в связи с последствиями конфликта на Ближнем Востоке. Украина прекратила прокачку в Словакию российской нефти по трубопроводу «Дружба» с 27 января.
Автомобилисты в Словакии теперь могут заправить бак своего автомобиля и набрать до 10 литров дизтоплива в канистру. На автозаправочных станциях устанавливается более высокая цена на дизтопливо для автомобилей, не зарегистрированных в республике.
