Передышки на фронте, которые позволят странам Евросоюза вновь накачать Украину оружием, не нужны России. Такое мнение в интервью ТАСС высказал постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, заместитель председателя президиума Российской ассоциации международного сотрудничества Георгий Мурадов.

«Пока <…> киевская хунта упирается, очевидно при поддержке европейцев. Ведь это все в основном демагогия про дипломатические варианты. Есть либо победа — она у нас одна, мы за ценой не постоим, как в песне поется. Либо это размытое временное состояние, из которого опять вырастет война. Об этом все время наше руководство говорит. Нам не нужны эти передышки для того, чтобы европейцы опять накачали эту территорию оружием, укрепили ВСУ и сами, проведя милитаризацию своей промышленности, подключились к войне с Россией», — сказал он.