Собянин: На ВДНХ завершена комплексная реставрация 42 объектов
09:50 19.03.2026
На ВДНХ за несколько лет удалось привести в порядок 42 объекта культурного наследия. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, выставка стала одной из крупнейших реставрационных площадок мегаполиса.
В обновленных павильонах открываются новые музеи. Например, в прошлом году в павильоне № 67 “Советская печать” начали работать иммерсивные мультимедийные выставки “За тридевять земель. Ожившие шедевры русской живописи” и “Быть Ван Гогом”, в павильоне № 6 «Химия» планируют открыть выставочно-торговый центр Абхазии, в павильоне № 35 «Главтабак» после сложнейшей реставрации создано пространство, посвященное чайной культуре.
Также планируется завершить работы по реставрации таких объектов культурного наследия федерального значения как главный фасад ресторана “Золотой колос” (строение № 284), кафе “Лето” (строение № 518, бывшая “Чайная”), павильонов № 62 “Охрана природы” и № 64 “Оптика”.
